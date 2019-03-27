Россия признала массовые репрессии в оккупированном Крыму - НФ

В Народном фронте отмечают, что эта политика является явным нарушением Женевской конвенции и других международных соглашений, подписанных Россией.

Российская оккупационная власть в Крыму публично признала, что осуществляет массовые репрессии местного населения. Украина и мир должны отреагировать новыми существенными санкциями против России - такими, как решение правительства Яценюка в 2015 году.

Об этом говорится в заявлении Народного фронта, обнародованном на сайте политсилы.

"27 марта, за очередной волной массовых арестов крымских татар, последовал комментарий так называемого “Главы Республики Крым” Аксенова: “надо усилить эту работу... все, кто не уважает законы России, могут искать другого места для жизни”. Кремль устами этого гауляйтера признал известный факт: российские захватчики целенаправленно выдавливают из Крыма местное население - прежде всего крымских татар и этнических украинцев. Крымчанам недвусмысленно угрожают депортацией в традициях сталинизма", - говорится в заявлении.

В Народном фронте отмечают, что эта политика является явным нарушением Женевской конвенции и других международных соглашений, подписанных Россией. Так же, как и методы оккупантов: массовые задержания по этническому признаку; преследование по религиозным убеждениям; военный призов; конфискация имущества.

"Все эти действия имеют признаки военных преступлений. Российские оккупанты наглеют, потому что не чувствуют адекватной международной реакции на свои действия. Международные санкции в отношении Российской Федерации являются слабыми. Поэтому “Народный фронт” требует скорейшего, существенного расширения санкций Украины и мира против агрессора. Настало время расширять не только персональные санкции против физических и юридических лиц, но и секторальные санкции против целых отраслей российской экономики. Нужны шаги такого же уровня, как решение правительства Арсения Яценюка 2015 года о закрытии авиапространства для российских авиакомпаний и отказ от российского газа", - отмечают в НФ.

"Международное давление на Россию должно постоянно расти - вплоть до тех пор, пока не будут освобождены все заложники Кремля и пока не прекратится оккупация Крыма и Донбасса", - говорится в заявлении.