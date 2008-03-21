Блок Литвина призывает парламент к эффективной работе

Фракция Блока Литвина призывает народных депутатов прекратить противостояние и наладить эффективную работу Верховной Рады Украины.

Об этом говорится в заявлении фракции Блока Литвина, переданном УНИАН.

В документе отмечается, что фракция Блока Литвина на протяжении пленарной недели 18-21 марта прилагала все усилия, чтобы работа парламента приобрела конструктивное измерение.

В частности, фракция настаивала на включении в расписание заседаний пакета неотложных вопросов, от которых непосредственно зависят уровень жизни и благосостояние людей. Члены фракции выразили сожаление, что ВР не поддержала их предложения относительно безотлагательного рассмотрения ценовой ситуации в стране, состояния денежно-кредитной политики государства. Не был заслушан отчет правительства относительно его антиинфляционных мероприятий.

Из 140 вопросов, которые вносились в расписание заседаний Верховной Рады Украины на неделю, были рассмотрены лишь 62, включая 45 сугубо технических решений - о проведении местных выборов и назначении и освобождении судей и тому подобное. Таким образом, парламент смог принять решение лишь относительно 17 законопроектов и то не первостепенной важности, подчеркивают члены фракции Блока Литвина.

Они отмечают, что именно благодаря последовательной позиции фракции Блока Литвина Верховная Рада вернулась к рассмотрению вопроса о государственных закупках и законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно ликвидации неприкосновенности отдельных должностных лиц, включая и народных депутатов.

Однако работа Верховной Рады в который раз вернулась “в митинговое русло”. В очередной раз это было продемонстрировано 21 марта во время обсуждения ситуации в Косово. В который раз была заблокирована парламентская трибуна, напомнили члены фракции Блока Литвина.

Они считают, что Верховная Рада должна побудить власть занять четкую позицию относительно провозглашения независимости Косово и участия Украины в процессах, происходящих на Балканах.

Фракция Блока Литвина считает, что для этого нужно в первую очередь обеспечить системную и результативную работу Верховной Рады, “прекратить политические разборки, отойти от политической заангажированности, когда доминирующим является стремление подчинить высший представительский орган украинского народа то ли Кабинету Министров, то ли Президенту Украины”.

Фракция Блока Литвина призывает всех парламентариев и требует от них осознания своей ответственности за налаживание эффективной самостоятельной деятельности Верховной Рады.