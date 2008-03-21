Черновецкий - лидер выборов?

Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ по состоянию на 21 марта является лидером на выборах мэра Киева.

Об этом сообщает Центр политических и маркетинговых исследований «СОЦИС», ссылаясь на проведенный Центром опрос, в котором приняли участие 1500 киевлян.

В частности, согласно результатам опроса, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за нынешнего мэра Киева проголосовали бы 22,8% киевлян, за Виталия КЛИЧКО – 22%, за Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 11,5%.

За Николая ТОМЕНКО свои голоса отдали бы 6,3% опрошенных, Юрия ЛУЦЕНКО - 5,7%, Михаила ПОЖИВАНОВА – 1,3%, Василия ГОРБАЛЯ – 0,9% и за Михаила БРОДСКОГО - 0,7%.

При этом затруднились с ответом 15% опрошенных, 3,4% респондентов проголосовали бы за другого кандидата, против всех свои голоса отдали бы 7,5%, а 2,5% не принимали бы участия в выборах.

На вопрос об оценке деятельности политических блоков в Киевсовете, 10,9% опрошенных полностью позитивно оценивают деятельность БЮТ, 8% - полностью позитивно оценивают деятельность Блока Леонида Черновецкого. Деятельность Блока Кличко – 5%, блока «Наша Украина» - 4,5%, Партии регионов – 3,2%, Блока Литвина – 2,4%, Социалистической партия – 0,7% и "Гражданского актива Киева" – 0,6% респондентов.

Также 22,9% опрошенных киевлян однозначно уверенны, что нужно менять Киевсовет, скорее всего нужно менять – 21,3% респондентов. При этом 7,6% считают, что однозначно не нужно менять Киевсовет, скорее всего не нужно менять - 15,2%. Затруднились с ответом 28,3%, а еще не определились 4,7% респондентов.

Кроме того, 14,1% киевлян считают, что однозначно нужно менять главу своего района, 15,3% - скорее всего менять, 40,1% сложно ответить, нужно ли менять. Только 6% убеждены, что однозначно не нужно менять главу своего района, 13,9% - скорее не нужно менять главу района. 9,6% еще не определились со своим мнением.

При этом 67,9% опрошенных киевлян не знают, кто является главой госадминистрации их района, 20,1% знают главу своего района, а 9,7% ответили, что знают главу района, но называли не его.

Согласно исследованию, киевлян наиболее волнуют такие проблемы своего района, как высокий уровень потребительских цен (52,3%), высокий уровень алкоголизма, наркомании и преступности (38,5%), плохое состояние дорог района (15,3%).

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ, комментируя результаты этого социологического опроса, отметил, что «...Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, без сомнений, имеет шансы победить, однако нужно заметить, что от БЮТ будет выдвинут кандидат, который будет опираться на имидж-ресурс партии".

Относительно оценки деятельности БЮТ и Блока Черновецкого, то, как отметил А.ЕРМОЛАЕВ, "Блок Юлии Тимошенко лидирует, но, повторюсь – это стартовые результаты". "В 2006 году партия имела большие преимущества, большим минусом на сегодня является внутренний раскол», - акцентировал политолог.