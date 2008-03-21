Избирком назначил дату старта избирательной кампании в Киеве

Киевская городская территориальная избирательная комиссия официально объявила, что избирательный процесс по выборам Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета начинается 26 марта 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам председатель КГТИК Галина БИЛИК, ссылаясь на сегодняшнее решение заседания комиссии.

По ее словам, был принят план организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Киеве, которые состоятся 25 мая. Также комиссия утвердила формат документации, необходимой для представления в теризбирком, от кандидатов на должность Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета.

Г.БИЛЫК сообщила, что согласно плану выдвижение кандидатов на должность мэра и депутатов Киевсовета начинается 26 марта и заканчивается 15 апреля.

По ее информации, образование избирательных участков должно завершиться до 4 апреля.

Выборы будут проходить 25 мая с 7 часов утра до 22 часов вечера.

Решение о результатах голосования городской теризбирком должен принять и объявить до 4 июня.

Г.БИЛЫК также сообщила, что на сегодняшний день КГТИК обеспечена материально и имеет все необходимое для работы. Единственной проблемой пока является помещение для приема документов от кандидатов. Но, по словам Г.БИЛЫК, этот вопрос будет скоро решен, "поскольку городская власть всегда идет навстречу".

По ее прогнозу, активность избирателей 25 мая будет "нормальной", невзирая на то, что дата выборов совпадает с празднованием Дня Киева, поскольку избиратели в столице очень активны всегда.

Относительно необходимой суммы на подготовку и проведение выборов в Киеве, она сообщила, что финансирование будет осуществляться из госбюджета. Со своей стороны, теризбирком направил свои предложения относительно этого финансирования в Центральную избирательную комиссию. Ориентировочная сумма, по словам Г.БИЛЫК, составляет 13-15 млн. грн. Окончательную смету по выборам должен утвердить Кабинет министров.

Относительно возможности изменения даты проведение выборов в Киеве, Г.БИЛЫК сказала, что это возможно лишь в том случае, если будут внесены изменения в постановление ВР о выборах Киевского городского председателя и Киевсовета относительно сроков их проведения.