Президент Туркменистана снял посла в Украине «за недостатки в работе»
17:41, 21 марта 2008Политика
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Непесов лишен дипломатического ранга
|Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ
Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на пресс-службу туркменского лидера, другим указом главы государства А.НЕПЕСОВ лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.
*** А.НЕПЕСОВ, как Посол Туркменистана в Украине, вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Юрию КОСТЕНКО 13 марта 2007 года.
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