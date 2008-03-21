Президент Туркменистана снял посла в Украине «за недостатки в работе»

Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ подписал указ об освобождении Арслана НЕПЕСОВА от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Украине «за серьезные недостатки, допущенные в работе».

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на пресс-службу туркменского лидера, другим указом главы государства А.НЕПЕСОВ лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.

*** А.НЕПЕСОВ, как Посол Туркменистана в Украине, вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Юрию КОСТЕНКО 13 марта 2007 года.