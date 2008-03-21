СНБО: до саммита НАТО надо еще много успеть

Совет национальной безопасности и обороны обсудил дополнительные мероприятия, направленные на присоединение Украины к Плану действий относительно членства в НАТО на апрельском саммите Альянса в Бухаресте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО на брифинге после завершения заседания СНБО.

В частности, по его словам, на заседании обсуждался вопрос консолидированной работы на всех уровнях для того, чтобы Украина присоединилась к ПДЧ в Бухаресте.

Также СНБО принял решение о необходимости более интенсивного информирования общественности относительно деятельности НАТО.