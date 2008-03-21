СНБО: до саммита НАТО надо еще много успеть
16:54, 21 марта 2008Политика
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Осталось целых две недели
|Владимир ОГРЫЗКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО на брифинге после завершения заседания СНБО.
В частности, по его словам, на заседании обсуждался вопрос консолидированной работы на всех уровнях для того, чтобы Украина присоединилась к ПДЧ в Бухаресте.
Также СНБО принял решение о необходимости более интенсивного информирования общественности относительно деятельности НАТО.
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