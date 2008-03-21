БЮТ назначил день «Х» для избрания кандидата на мэра Киева

Члены Блока Юлии Тимошенко в понедельник, 24 марта, намерены обсудить кандидатуру от блока на пост мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат из фракции БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО сегодня на пресс-конференции.

В.БОНДАРЕНКО сказал, что такое решение было принято сегодня на заседании парламентской фракции БЮТ.

При этом он отметил, что еще во вторник на заседании фракции, когда поднимался вопрос о кандидате от БЮТ на выборы мэра Киева, лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что у БЮТ есть своя кандидатура.

По словам В.БОНДАРЕНКО, говоря об этой кандидатуре, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что «этот человек с самого начала был с нами» и «мы полностью ему доверяем». При этом лидер БЮТ не назвала его фамилию.