БЮТ назначил день «Х» для избрания кандидата на мэра Киева
15:11, 21 марта 2008Политика
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Об этом сообщил Бондаренко
|Владимир Бондаренко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат из фракции БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО сегодня на пресс-конференции.
В.БОНДАРЕНКО сказал, что такое решение было принято сегодня на заседании парламентской фракции БЮТ.
При этом он отметил, что еще во вторник на заседании фракции, когда поднимался вопрос о кандидате от БЮТ на выборы мэра Киева, лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что у БЮТ есть своя кандидатура.
По словам В.БОНДАРЕНКО, говоря об этой кандидатуре, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что «этот человек с самого начала был с нами» и «мы полностью ему доверяем». При этом лидер БЮТ не назвала его фамилию.
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