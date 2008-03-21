Выборы мэра Киева состоятся 25 мая

Досрочные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета должны состояться 25 мая.

Об этом УНИАН сообщила председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Галина БИЛЫК.

“С сегодняшнего дня, поскольку опубликовано постановление Верховной Рады, начался отсчет избирательной кампании. Выборы должны состояться через 70 дней, это получается 25 мая”, - сказала председатель городского теризбиркома.

По словам Г.БИЛЫК, в ближайшее время должно состояться заседание КГТИК, на котором, согласно законодательству, комиссия должна принять решение о проведении выборов в столице.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета. За соответствующее постановление проголосовали 246 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале.

Справка УНИАН. Сегодня, 21 марта в 2008 г., в газете “Голос Украины” №55 (4305) официально опубликовано Постановление ВР №143-VI «О назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя».