Литвин заявляет, что коалиция обрадовалась блокированию трибуны

Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН предлагает на следующем пленарном заседании Верховной Рады рассмотреть вопрос о позиции Украинского государства в связи с провозглашением независимости Косово.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По словам В.ЛИТВИНА, необходимо заслушать доклад министра иностранных дел Украины, министра обороны, председателя СБУ и руководителя Главного управления разведки по данному вопросу.

Он отметил, что у фракции есть информация, полученная в результате запроса в официальные структуры, что обстановка в Косово «чрезвычайно сложная и существует предвзятое отношение к украинским гражданам в лице персонала».

Как отметил В.ЛИТВИН, «нам нужно не прятать голову в песок и признать, что провозглашение независимости Косово является прецедентом». По его убеждению, «это прецедент, который опасно ударит по Украине». «Давайте будем говорить о проблеме Крыма, давайте будем говорить об активизации так называемого политического русинства и давайте будем думать, как это отзовется для Украины», - призвал В.ЛИТВИН.

Он заявил, что существует предвзятое отношение к украинскому персоналу в Косово, «а СБУ дает такую информацию: участие украинских миротворцев в мероприятиях по стабилизации обстановки в регионе спровоцировало ухудшение в отношении к ним косовских сербов». Он отмечает, что в информации речь идет о том, что ухудшилось отношение со стороны косовских сербов.

Следовательно, В.ЛИТВИН призывает, чтобы ВР заслушала информацию лиц, занимающихся данным вопросом, и «приняла государственное решение» об отношении Украины к провозглашению независимости Косово, о нашем участии в тех процессах, которые происходят на Балканах, в частности в Косово».

Он выразил уверенность, что ВР Украины примет решение, «что нам нет необходимости выступать пушечным мясом». Как добавил В.ЛИТВИН, это должно быть «серьезное, взвешенное решение ВР Украины, а пока еще в нас говорят эмоции».

В.ЛИТВИН также отметил, что сегодня коалиция «очень радостно восприняла» блокирование трибуны парламента, поскольку фракции коалиции не смогли договориться между собой по поводу голосования об императивном мандате и по поводу естественных монополий.