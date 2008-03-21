Яценюк закрыл заседание ВР и пошел на СНБО

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК закрыл заседание парламента досрочно в связи с блокированием работы ВР и с его намерением принять участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что в 12 часов начнется заседание СНБО, во время которого он намерен донести позицию парламента относительно инцидента в Косово до руководства государства.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что знает о ситуации в Косово «не из бумажек», а лично, поскольку посещал Косово как министр иностранных дел. «Нам нужно гордиться нашими военнослужащими и нашим полицейским контингентом, который находится в Косово. Лучшего отношения в Косово, чем к нашему контингенту, тяжело найти», - сказал председатель ВР. Он призвал все политические силы «не топтаться на костях героя», погибшего в военной операции.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что запрос на проведение операции в Косово пришел не от НАТО, а от центрального офиса, руководства специальной миротворческой операции миссии ООН в Косово. Председатель ВР подчеркнул, что данный вопрос должен быть обязательно рассмотрен на заседании СНБО. При этом он напомнил, что решение относительно судьбы миротворческого контингента принимается Президентом Украины на основе соответствующего решения СНБО. «Я прошу народных депутатов Украины дать возможность председателю парламента отбыть на заседание СНБО с соответствующей позицией как фракции ПР, так и большинства», - сказал он. После этого, по словам А.ЯЦЕНЮКА, на следующем заседании согласительного совета, которое состоится через неделю, можно было бы принять решение о внесении этого вопроса в повестку дня.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция Партии регионов зарегистрировала в парламенте постановление об отзыве украинского миротворческого контингента из Косово.