Мороз объединяется с Медведчуком?

Социалистическая партия Украины и Социал-демократическая партия Украины (объедененная) намерены объединиться в одну политическую силу «Социалистический выбор».

Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсантъ-Украина» (№ 49 от 21 марта 2008 года).

«Ряд партий левого толка, в числе которых СПУ и СДПУ(о), вышли на финишную прямую в вопросе объединения в один избирательный блок. Официально об этом будет объявлено «максимум через две недели». При этом уже известно рабочее название новой политической силы – «Социалистический выбор», пишет издание, ссылаясь на имеющийся в распоряжении пакет документов, содержащий предложения левых партий, изъявивших желание объединиться в одну политическую силу.

«Коммерсантъ» утверждает, что сейчас в переговорном процессе по объединению левых партий принимают участие не только СДПУ(о) и СПУ, но и «Народно-трудовой союз Украины», а также Всеукраинское объединение левых «Справедливость».

По информации газеты, до последнего момента возможность объединения рассматривали Прогрессивная социалистическая партия Украины (ПСПУ) и Компартия. Представители этих политических сил принимали участие в работе координационного совета по объединению левых сил, возглавляемого заместителем председателя СДПУ(о) Алексеем МУСТАФИНЫМ.

«И СДПУ(о), и СПУ высказались за то, что нужно выбирать евроинтеграцию и что русский язык должен быть в тех регионах, где население требует его на правах регионального. Когда они это написали, мы оказались в тупике. Ну о чем дальше говорить, если у нас разные направления?», – цитирует издание слова лидера ПСПУ Натальи ВИТРЕНКО.

«Мы будем сотрудничать с левыми силами по конкретным вопросам. Пытаться выработать единую декларацию означает не способствовать, а мешать объединению левых сил», – заявил представитель КПУ в координационном совете Сергей ГМЫРЯ.

После того, как координационный совет изучил и сравнил все предложения, они были объединены в один документ. Спорные вопросы было решено доработать путем анкетирования.

По информации «Коммерсанта», анкета включает в себя пять блоков вопросов: программа блока, вопросы социальной, экономической, внутриполитической сферы и внешней политики. «Согласно полученным ответам, в СПУ поддерживают завершение конституционной реформы, формирование полноценной парламентско-президентской республики, ликвидацию неприкосновенности народных депутатов, президента и судей. Есть в ответах СПУ и любопытные моменты. Так, по мнению представителей партии, установление зарплаты депутатов на уровне средней зарплаты в промышленности «следует обсудить». В вопросе обеспечения права избирателя отзывать депутатов, не оправдавших доверия, также «есть сомнения». При этом Соцпартия «полностью поддерживает» реальное отделение бизнеса от власти, а ограничение избирательных прав владельцев крупных состояний, по их мнению, «нереально», - пишет газета.

«24 марта будет заслушан окончательный вариант принципов объединения, после чего каждая партия примет решение – подписывать этот документ или нет», – цитирует «Коммерсантъ» председателя СДПУ(о) Юрия ЗАГОРОДНОГО.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявлял, что СПУ и СДПУ(о) координируют свои действия как представители внепарламентской оппозиции, но не планируют объединяться в единый блок или партию.