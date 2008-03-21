БЮТ и ПР могут объединиться, чтобы снять неприкосновенность с Ющенко - эксперт

Направленный вк Конституционный суд коалиционный законопроект, который предлагает ограничить депутатскую неприкосновенность, не имеет шансов быть принятым в парламенте. Об этом в комментарии « Немецкой волне » сказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По мнению Карасева, предлагаемый коалицией законопроект не наберет триста голосов, необходимых для внесения изменений в Конституцию. Партия регионов как оппозиция не будет голосовать за него хотя бы потому, что не желает уступить первенство в этом вопросе. Однако, отмечает Карасев, это может привести к имиджевым потерям для оппозиции. Вместе с тем он не исключает, что из-за напряжениеяв отношениях между президентской и премьерской сторонами возможен ситуативный союз Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов в парламенте. Голоса этих двух фракций конституционным большинством могли бы принять альтернативный законопроект «регионалов», который лишает неприкосновенности не только депутатов, но и судей и президента, считает Карасев. В свою очередь профессор политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань замечает, что решение Конституционного Суда может появиться нескоро, а до той поры изменения возможны как в законе о КС, так и в его составе. Он также констатирует, что борьба политических сил за выполнение предвыборных обещаний об отмене неприкосновенности превращается в пропагандистский инструмент.