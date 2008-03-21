Невеста убитого нацбола попросила убежища в Украине

Участница оппозиционных акций и невеста убитого в конце прошлого года активиста ликвидированной НБП Юрия Червочкина Анна Плосконосова попросила политического убежища в Украине, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

По словам 20-летней девушки, в четверг она, находясь в одном из украинских городов, подала в миграционную службу Украины соответствующее заявление.

Студентка Тульского государственного университета является в России фигуранткой сразу двух уголовных дел, уточняет издание. В родной Туле она обвиняется в избиении замначальника милиции общественной безопасности Центрального района города Игоря Захарова в ходе демонстрации 7 ноября 2007 года (статья 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти). А в Калуге против Плосконосовой возбуждено уголовное дело за нанесение на стены зданий оппозиционных лозунгов (статья 214 УК РФ "вандализм").

"Первый из этих процессов уже близился к приговору, и мне стало ясно, что суд хочет дать мне реальный срок. Поэтому я приняла решение уехать", — объяснила активистка ликвидированной партии.

Как напоминает Лента.ру , в 2008 году политическое убежище в Украине получили журналист из Кемерова Александр Косвинцев и другая активистка НБП Ольга Кудрина, обвинявшаяся в хулиганстве и умышленной порче имущества. Кроме того, в Украине находятся организаторы "Марша несогласных" в Самаре Михаил Ганган и Анастасия Курт-Аджиева.

Лидер подмосковных нацболов Юрий Червочкин был избит неизвестными накануне московского "Марша несогласных" и умер 10 декабря в НИИ имени Бурденко. Соратники активиста "Другой России" возлагают вину за его гибель на подмосковный УБОП. Червочкин не раз утверждал, что ему угрожали физической расправой.