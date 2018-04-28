Украинский интерес. Катапультирование Саргсяна, диалектика ПАСЕ и позиционирование МИДов

Склонность жителей Армении к массовым протестам можно назвать особенностью политической культуры кавказской республики. Тем более странно, что опытный политик Серж Саргсян забыл о ней, недооценив хорошую память сограждан. Те быстро припомнили пересевшему в премьерское кресло экс-президенту его обещание подобного не делать, данное во время осуществления политической реформы. Саргсян даже не успел воспользоваться расширенными премьерскими полномочиями, как под давлением улицы ушел в отставку, не став применять силу. Далеко не факт, что новым премьером станет профессиональный оппозиционер, лидер протестов Никол Пашинян, и уж тем более не стоит рассчитывать, что Армения попытается вырваться из сферы российского влияния.

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В своем ежегодном президентском послании Александр Лукашенко попытался привычно совместить два амплуа – «бацьки» всех белорусов и контрибутора стабильности для Европы. Получилось, откровенно говоря, не слишком убедительно, если не считать внешнеполитических оценок, данных президентом Беларуси в политруковской манере.

Лидеры ведущих государств ЕС побывали в Вашингтоне друг за другом. Есть основания предполагать, что не только формальный статус (Эммануэля Макрона принимали на государственном уровне, Ангела Меркель пребывает с рабочим визитом), но и тональность переговоров с Дональдом Трампом будет отличаться. Публичная демонстрация симпатии американского и французского президентов вряд ли возможна в случае с канцлером Германии, которую справедливо называют самым могущественным политиком Европы. Интересно, сумеет ли Дональд Трамп при помощи свежеутвержденного госсекретаря Майка Помпео вбить клин между европейскими лидерами.

Специальное расследование о коррупции в ПАСЕ, проведенное в атмосфере секретности, не только раскрыло фамилии бывших и действующих парламентариев, падких до каспийской черной икры, но и показало, что в Старом Свете не горят желанием карать «своих мерзавцев», подменив наказание пафосом самоочищения. С другой стороны, ПАСЕ не рискнула продолжать сближение с Россией, и «думский шалун» Леонид Слуцкий вернулся в Россию не солоно хлебавши. Признание за РФ «эффективного контроля» над ОРДЛО, резолюции, призвавшие противостоять российской пропаганде и направляемой из Кремля гибридной войне оказались на руку Украине.

Европейская Комиссия намерена противодействовать фейкам в информационном пространстве континента, что сегодня изрядно напоминает сизифов труд. Еврокомиссар по вопросам соседства Йоханнес Хан оказался более прагматичным, предложив Украине инвестиционный пакет в 50 миллионов евро в случае выполнения трех условий, не предполагающих национального унижения, но требующих консолидированных украинской власти.

Лидеры КНДР и Южной Кореи провели несколько часов 27 апреля в трогательной атмосфере подчеркнутого взаимопонимания. Сама встреча Мун Чже Ина и Ким Чен Ына имеет весомое значение в контексте недавнего бряцанья ядерным оружием в исполнении северокорейского диктатора (он пообещал больше не тревожить Муна рассветными ядерными испытаниями) и в свете развития ситуации на разделенном по 38-й параллели более 60 лет Корейском полуострове. Что получится из ситуативной идиллии, на сегодня сказать сложно, не исключено, что президент Южной Кореи создавал предпосылки для переговоров лидера КНДР с Дональдом Трампом.

Венгрия с упорством, достойным лучшего применения, продолжает блокировать проведение заседания Комиссии Украина – НАТО, ультимативно требуя от официального Киева пересмотреть закон «Об образовании». На этом фоне встреча глав внешнеполитических ведомств Альянса, где подтверждена неизменность политики в отношении России, выглядит слабым утешением. Куда весомее стало участие Павла Климкина в саммите министров иностранных дел G-7, договорившихся пристально и согласованно наблюдать за действиями России.