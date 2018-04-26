ПАСЕ признала факт системной коррупции в ее стенах и приняла решение о дальнейших действиях

Отдельно была утверждена поправка о том, что подкуп и незаконное влияние на депутатов совершал не только Азербайджан.

Парламентская ассамблея Совета Европы провела срочные дебаты по отчету Внешней следственной группы о случаях коррупции в ПАСЕ.

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Как сообщает «Европейская правда», резолюция по этому поводу одержала убедительную поддержку – в общем за нее проголосовало 123 депутатов, 9 было против, 10 воздержались.

В соответствии с этим документом, Ассамблея признает факт системной коррупции в ее стенах, приветствует результаты работы следственной группы и поручает регламентному комитету разработать изменения правил и процедур Ассамблеи.

Отдельно была утверждена поправка о том, что подкуп и незаконное влияние на депутатов совершал не только Азербайджан, которому посвящен доклад следственной группы.

Также резолюция указывает национальным делегациям, политическим группам, а также правительствам стран-членов изучить выводы доклада относительно их депутатов и отчитаться к концу года о дальнейших действиях в отношении нарушителей.

В то же время, относительно отдельных положений велись серьезные споры. Часть депутатов были недовольны тем, что документ имеет "триумфальную тональность" и смягчает серьезность проблем, с которыми столкнулась ПАСЕ. "Нам нечему аплодировать. Это (разоблачение системной коррупции) – черные дни для ассамблеи", - заявил, в частности, швейцарец Альфред Гейер. Однако большинство поправок, которые убирают данную "триумфальность", были отклонены сессионно залом.