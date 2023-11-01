В ближайшие дни температура в Украине снизится и местами пройдут дожди.

Ноябрь принес в Украину похолодание и дожди. До конца недели осадки в Украине продолжатся, а температура местами упадет до +7°...+10°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, передает meteoprog.

Погода 2 ноября

В четверг, с данными синоптика, ночью в восточной части, а днем на юге Одесской области пройдут дожди, местами с грозами. На остальной территории Украины будет без существенных осадков. Местами туманы. Температура воздуха ночью составит +5...+10 °С, а днем +10 ... +15 °С, лишь на юге воздух прогреется до +18 °С.

Погода 3 ноября

Перед выходными, по прогнозу Игоря Кибальчича, в южных, центральных и восточных областях пройдут дожди, местами с грозами. На остальной части страны сохранится погода без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +11...+16 °С, а в центральных и восточных областях похолодает до +8...+13 °С.

Видео дня

Погода 4 ноября

В субботу, 4 ноября, ночью в восточной части пройдут дожди, днем под влиянием выступления антициклона с севера существенных осадков не предвидится. "Температура воздуха ночью + 5...+10 °С, в северных областях 0...+5 °С; днем +10...+15 °С, на северо - востоке +7 ... +12 °С", - спрогнозировал синоптик.

Погода 5 ноября

В воскресенье, по данным Игоря Кибальчича, кратковременные дожди пройдут в западных областях. Ветер будет юго-восточный, 712 м/с, а в западных областях днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днем по всей стране будет в пределах +9...+14 °С.

Когда в Украину придет холодная погода - прогноз

Синоптик Наталка Диденко говорит, что снижение температуры ожидается после 7 ноября, а после 12 числа придет холодная погода в соответствии с сезоном. Но все равно, по ее данным, даже ночью не будет "минусов".

Вас также могут заинтересовать новости: