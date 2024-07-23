В целом на этой неделе сильной жары в Украине не будет.

На этой неделе в Украине ожидается довольно переменчивая нежаркая погода, поскольку будет преобладать поле пониженного давления. В некоторых регионах пройдут кратковременные грозовые дожди, а во второй половине недели ожидается некоторое снижение температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие трое суток, по прогнозам синоптиков, в западных и Житомирской областях, а сегодня также и на востоке страны и Сумщине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. 24-25 июля к этим областям добавятся еще Винницкая и Одесская области. На остальной территории будет без осадков.

Ветер на этой неделе будет преобладать северный, 3-10 м/с.

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Температура ночью ожидается на уровне +14°...+19°, на юге страны - до +23°. Днем воздух будет прогреваться до +24°...+30°, в южных, а 25 июля и в восточных и Днепропетровской областях температура повысится до +31°...+34°. В четверг в западных областях будет лишь +21°...+26°.

Погода в Украине - прогноз на 23 июля

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 23 июля температура воздуха предполагается в пределах +26...+30 градусов. На западе местами будет +24...+26 градусов, а в южной части разогреет до +31...+34.

Осадки наиболее вероятны сегодня в западных областях и местами на востоке, а вечером дожди доберутся и до северо-востока Украины.

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