Завтра похолодание наконец коснется востока Украины.

В четверг, 22 июля, дожди оставят север и центр Украины, а вот на востоке и юге почувствуется похолодание.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ливни с грозами в четверг пройдут на востоке Украины, юго-востоке и в западных областях.

"Ближайшей ночью атмосферный фронт еще окутает дождями и грозами южную часть Украины и будет забрасывать неустойчивую погоду в центр. Но днем Одесщина, Николаевщина, большинство центральных областей от дождевых облаков освободятся", - рассказала она.

По словам Натальи Диденко, в северных областях дождей также завтра не ожидается.

"И наконец жара отцепится даже от востока и юга", - рассказала синоптик и добавила, что температура воздуха 22 июля в Украине будет в пределах +23...+28 градусов.

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Свежести воздуху будет добавлять завтра сильный ветер северных направлений, рассказала синоптик.

"В ближайшей перспективе - в Украине дождей будет мало, разве вокруг Карпат, сильная жара маловероятна, +23...+28 градусов, в воскресенье на юге и юго-востоке подскочит до +30 градусов", - резюмировала синоптик.

Штормовое предупреждение в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за неблагоприятных погодных условий объявили штормовое предупреждение.

По информации Укргидрометцентра, 21 июля грозы, утром и днем в северных и центральных областях значительные дожди, в южных областях местами град.

Также днем в стране порывы ветра 15-20 м/с. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Екатерина Лиманская