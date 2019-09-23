Синоптики предупредили о ночных заморозках в Украине
Ночью во вторник, 24 сентября, в северных и восточных областях Украины ожидаются заморозки.
Украинский гидрометцентр предупреждает о заморозках ночью на этой неделе, сильнее всего это ощутят на себе северные и восточные области.
Информация об этом обнародована на сайте учреждения.
Шквалы и заморозки: ГСЧС предупреждающих об ухудшении погоды в Украине
«23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (1 уровень опасности, желтый). 22-23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ночью 24 сентября в северных и восточных областях заморозки в воздухе 0-3 градуса (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), на Полтавщине и Черкащине заморозки на почве 0-4 градуса, (И уровень опасности, желтый).
Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской , Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0-3 градуса (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0-5 градусов (И уровень опасности, желтый)», – говорится в сообщении.
Днем, однако, воздух может прогреваться до 15-20 градусов тепла.
Погода в Украине
- Винница+16°... +7°
- Днепр+13°... +3°
- Донецк+13°... +3°
- Житомир+14°... +1°
- Запорожье+18°... +8°
- Ивано-Франковск+21°... +4°
- Киев+14°... +1°
- Кировоград+16°... +7°
- Луганск+10°... 0°
- Луцк+16°... +6°
- Львов+20°... +4°
- Николаев+24°... +10°
- Одесса+24°... +14°
- Полтава+14°... +1°
- Ровно+15°... +5°
- Симферополь+21°... +9°
- Сумы+12°... 0°
- Тернополь+20°... +5°
- Харьков+13°... 0°
- Херсон+24°... +11°
- Хмельницкий+18°... +7°
- Черкассы+14°... +4°
- Чернигов+12°... 0°
- Черновцы+20°... +7°