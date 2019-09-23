Синоптики предупредили о ночных заморозках в Украине

Ночью во вторник, 24 сентября, в северных и восточных областях Украины ожидаются заморозки.

Заморозки в Украине / фото tvc.ru

Украинский гидрометцентр предупреждает о заморозках ночью на этой неделе, сильнее всего это ощутят на себе северные и восточные области.

Информация об этом обнародована на сайте учреждения.

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«23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (1 уровень опасности, желтый). 22-23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ночью 24 сентября в северных и восточных областях заморозки в воздухе 0-3 градуса (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), на Полтавщине и Черкащине заморозки на почве 0-4 градуса, (И уровень опасности, желтый).

Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской , Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0-3 градуса (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0-5 градусов (И уровень опасности, желтый)», – говорится в сообщении.

Днем, однако, воздух может прогреваться до 15-20 градусов тепла.