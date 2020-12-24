Огневич показала стильный образ / instagram.com/zlata.ognevich
Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в стильном наряде.
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Злата снялась в студийной фотосессии. На снимке она позирует, сидя на высоком стуле, а за спиной у нее стоят горшки с зелеными растениями.
Злата надела белую оверсайз рубашку, которую дополнила корсетом. Также она выбрала джинсы, которые подвернула внизу. Стоит отметить, что "подвороты" вернулись в моду. А завершила она такой образ черными лодочками на шпильке.
Огневич показала стильный образ / instagram.com/zlata.ognevich
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