Злата Огневич часто показывает стильные образы своим фанатам.

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в стильном наряде.

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Злата снялась в студийной фотосессии. На снимке она позирует, сидя на высоком стуле, а за спиной у нее стоят горшки с зелеными растениями.

Злата надела белую оверсайз рубашку, которую дополнила корсетом. Также она выбрала джинсы, которые подвернула внизу. Стоит отметить, что "подвороты" вернулись в моду. А завершила она такой образ черными лодочками на шпильке.

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Автор: Диана Могилевич