Зеленская покорила новым образом / instagram.com/olenazelenska_official

11 июля президент Украины Владимир Зеленский и его супруга посетили концерт на Лукишкской площади Вильнюса, который является частью мероприятия "Поднимаю флаг за Украину в НАТО".

После мероприятия Зеленские и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене отправились на торжественный ужин. Для вечера в компании высокопоставленных персон первая леди Украины надела небесно-голубое платье длины миди.

Интересно, что оно сделано с вышитыми вручную птичками от украинского бренда Litkovska. Дополнила Елена образ стильными серьгами от бренда Poche Jewelry. Кроме того, на ножки она обула бежевые лодочки на высоком каблуке.

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Зеленская появилась в эффектном платье / скриншот Twitter

А вот Владимир Зеленский остался верен стилю милитари, который он носит с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Он надел рубашку и штаны цвета хаки, дополнив образ горчичной обувью.

Напомним, на концерте в Вильнюсе Елена Зеленская появилась в необычной вышиванке от украинского бренда, стоимость которой достигает почти 10 тысяч гривень.

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