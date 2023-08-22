Первая леди всегда впечатляет своими образами.

Первая леди Украины Елена Зеленская как всегда завораживает своим чувством стиля. У нее бесподобный гардероб, с которого стоит брать пример.

Например, на днях она надела стильный костюм кофейного цвета со штанами-палаццо. "Изюминкой" образа стал однобортный пиджак без воротника, из-под которого выглядывала белая блузка. На ножки она обула классические лодочки на высоком каблуке.

Среди аксессуаров первая леди выбрала стильные золотые серьги, которые сейчас на пике популярности. Более того, они выглядят максимально лаконично и сдержанно, что соответствует статусу Зеленской.

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Волосы она решила вытянуть и оставить распущенными. На лицо супруга президента Владимира Александровича нанесла легкий макияж, который только подчеркнул ее естественную красоту.

В таком образе она посетила Центр детской онкологии Принцессы Максимы в городе Утрехти. Именно этот центр принимает на лечение самых тяжелых украинских пациентов.

Также Центр приглашает украинских врачей на стажировку, чтобы они могли обмениваться опытом с врачами из Нидерландов.

Напомним, ранее Елена Зеленская очаровала невероятно красивым образом в Дании.

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