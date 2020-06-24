"Будь яркой!": модный аксессуар из 90-х снова в тренде
Одним из самых популярных трендов в девяностых были заколки-бабочки на волосы. Даже в начале двухтысячных годов этот аксессуар не терял свою популярность.
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Шли годы и об этих заколках уже начали забывать. Одна штучка где-то в закромах пышных локонов не считается. Но сейчас этот тренд вновь вернулся и позволяет выпустить свою яркую натуру наружу.
Британский интернет-магазин Asos опубликовал в Instagram несколько фотографий покупателей бренда. Ими оказались красивые девчонки, волосы которых украшены разноцветными заколками-бабочками. Стоит отметить, что этот образ вовсе не выглядит как старомодный или детский. Это нынче часть современного молодежного "лука".
Чтобы такой аксессуар вписывался в образ, можно подчеркнуть глаза яркими тенями и добавить несколько лаконичных, не таких ярких, аксессуаров.
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