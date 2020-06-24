"Горошек" и цветы: лучшие принты для летнего гардероба

Как бы не менялась мода - есть несколько принтов, которые всегда популярны летом.

Девочки, лето в самом разгаре, однако впереди еще несколько жарких месяцев. И Вы должны сверкать, сиять и покорять.

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Лето - такая пора, когда не стоит перегружать гардероб цветом. В это время хочется легкости и свежести.

Чтобы быть в тренде, выбирайте одежду классических летних принтов.

"Горошек"

Это фаворит всех времен. Платье или сарафан в горошек смотрится мило и на девочке, и на женщине. Такой наряд скрадывает возраст, добавляет нежности и милоты. Несомненно, принт в "горошек" - отличный вариант для жаркого лета.

Полоска

Принт в полоску трендовый не только летом, но и в другие времена года. Однако, несомненной изюминкой летнего гардероба являются полосатые футболки и платья в стиле тельняшки. Полоски обязательно должны быть контрастными.

Кстати, вертикальные полоски в летнем гардеробе тоже приветствуются. Сарафан с таким принтом добавит вам роста и вытянет силуэт - Perfecto!

Цветочный принт

Ну тут вообще объяснять нечего. Футболка или платье с таким принтом должно быть в гардеробе каждой девушки. Это так нежно, мило и женственно!

Фруктовый и ягодный принт

Такой принт для девушек помоложе и смелых натур. Представьте себе легкий белый сарафан с красными вишенками или желтыми лимонами - это ооочень красиво! На девушку в таком наряде непременно обратят внимание.

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