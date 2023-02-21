Уже пора позаботиться о своем маникюре на будущий месяц.

Новый сезон приносит новые тренды. После холодной и угрюмой зимы так хочется ввести в свою жизнь яркие краски, смелые оттенки и необычные эксперименты. Рассказываем, лаки для ногтей какого цвета будут в тренде весной.

Viva Magenta

Этот малиново-красный оттенок будет на пике популярности уже с марта 2023. К слову, Pantone определил именно этот оттенок как цвет года 2023.

Сочетать его можно с розовой и красной палитрой, но идеальный вариант - сделать классическое однотонное покрытие. Весной любой яркий цвет поднимает настроение, так что с Viva Magenta не ошибетесь.

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Томатный оттенок

Это разновидность красного цвета, с которой нужно быть очень осторожной. Она идет не всем, поскольку может выглядеть вульгарно. Опытные нейлс-мастера советуют делать покрытие томатного цвета на короткие ногти овальной, круглой или квадратной формы. На длинные и "острые" ногти такой цвет - табу.

Сочная зелень

Такой оттенок - настоящий символ весны. Он отлично сочетается с белым, серебристым, золотистым, желтым, серым, голубым. Такой выразительный цвет точно не останется незамеченным. Вот пример того, как данный оттенок может выглядеть на ногтях:

Синий электрик

Этот цвет в моде уже не первый год. Его можно носить как в виде однотонного покрытие, так и эксперементировать, добавляя геометрические рисунки, комбинируя оттенки и т.д. Синий электрик сочетается со следующими оттенками: белый, голубой, серый, желтый, черный.

Воздушный голубой

Этот вариант отлично подойдет для любителей спокойных, но "свежих" оттенков. Воздушный голубой сочетается с белым, синим, мятным, желтым, персиковым, серым, фиолетовым и многими другими. Вообще, это очень универсальный оттенок, к которому можно с легкостью подобрать "пару".

Напомним, какой маникюр омолаживает руки.

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