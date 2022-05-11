Одним из частых последствий стресса может быть выпадение волос.

Волосы едва ли не первыми реагируют на то, что организм испытывает стресс. Часто после сильных эмоциональных колебаний мужчины и женщины сталкиваются с сединой, интенсивным выпадением волос или даже облысением. Трихолог-реабилитолог Юлия Дудий в интервью Marie Claire рассказала, что поможет спасти волосы в непростой период.

"Стресс очень негативно влияет на организм в целом. И, как следствие, мы наблюдаем ухудшение состояния кожи и волос. В период стресса выделяются гормоны адреналин и кортизол, влияющие на состояние сосудов, обмен веществ, уровень глюкозы в организме. Сосуды спазмируются, нарушается питание волосяного фолликула, изменяется микробиом кожи головы. В результате обостряются или проявляются такие состояния, как дерматит, себорея, волосы начинают выпадать. Очень часто может быть зуд кожи и ощущение, будто болит корни волос", - рассказала Юлия.

Эксперт утверждает, что первым звоночком к тому, что в организме есть какие-то проблемы, является выпадение волос, которое не прекращается 1,5-2 месяца. Также причиной для обращения к специалисту являются зуд, перхоть и воспаление. Не стоит ожидать, что это пройдет само. Есть и менее серьезные проблемы, такие как ломкость волос, чрезмерная жирность или сухость. В таком случае поможет смена ухода.

Юлия Дудий делает акцент на том, что одного посещения трихолога при выпадении недостаточно - важно подходить к решению вопроса комплексно.

"Питание, состояние нервной системы, анализы, уход, назначение специальных средств против выпадения волос и выполнения рекомендаций. Настройте то, что результаты борьбы с выпадением вы не увидите через 2 недели. Это длительный процесс (3-6 месяцев) и к этому нужно быть готовым", - резюмировала врач.

Главный совет специалиста заключается в том, чтобы продолжать прежний уход за волосами, если есть возможность.

"Ведь многие в стрессовом состоянии забывают и голову мыть. Это никому не поможет, а только вам навредит", - отметила Юлия Дудий.

Напомним, парикмахер рассказала, как покрасить волосы в домашних условиях и не испортить прическу.

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