Война - не время для бьюти-процедур, но все же важно поддерживать здоровый внешний вид.

Если есть возможность, специалисты советуют давать коже и волосам хотя бы минимальный уход. Конечно, для многих это сейчас проблемно, но есть базовые советы, которых можно придерживаться в домашних условиях.

Врач-косметолог Виктория Пильчак поделилась у себя в Instagram секретами по уходу за лицом и волосами.

Уход за лицом в условиях войны

Важно давать коже отдыхать от косметики. Если вы пользуетесь косметикой, стоит тщательно умываться и не забывать смывать декоративные средства перед сном.

Плохой привычкой являются частые прикосновения к лицу - Виктория Пильчак советует забыть об этом, поскольку это лишь заносит лишние бактерии из рук.

Кроме того, питание оказывает большое влияние на состояние кожи. Если есть возможность, лучше отказаться от фастфуда.

Уход за волосами в условиях войны

Тем, у кого жирная кожу головы, косметолог советует чаще ее мыть. В укрытии можно использовать при наличии сухой шампунь, но как только появится возможность, голову необходимо обязательно помыть (хотя бы просто водой).

Кроме того, на период, когда невозможности обеспечить полноценный уход за волосами в виде кондиционеров, масок, филеров и других средств, лучше отказаться от стайлинга.

Напомним, названы топ-20 идей патриотического маникюра.

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