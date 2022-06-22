Речь пойдет не только об одежде, но и об аксессуарах.

Чтобы всегда выглядеть модно и свежо, важно не только отслеживать новые стильные тенденции, но и вовремя пересматривать свой гардероб на предмет "залежей" из прошлых сезонов. В этой статье мы расскажем от чего лучше избавиться, чтобы вас не сочли старомодным.

Джинсовые шорты

Еще несколько лет назад это был must have на лето для каждой модницы. Так было и 5 лет назад, и 10 лет назад, и 15 лет назад. Но сегодня все изменилось. Какими бы классными и удобными они ни были, за них вас явно не похвалят. Лето 2022 короткие джинсовые шорты подчеркнут разве что вашу безвкусицу, поэтому советуем избавиться от этого элемента гардероба.

Ugly shoes

Этот молодежный тренд, вошедший в модное пространство около шести лет назад, теперь считается пережитком прошлого. Кроссовки, которые еще в шутку называют "папиными" из-за того, что они выглядят на пару размеров больше, лучше спрятать в долгий ящик, если не решаетесь выбросить.

Классический клатч

Недавно в моду вошли мини-сумки, которые начали вытеснять клатчи. Многие модницы отказались от перехода к новым аксессуарам из-за того, что клатчи довольно вместительные и удобные.

Однако летом 2022 года они признаны старомодными! Marmont, Saddle от Dior, Bottega Veneta Padded Cassette и их различные вариации больше не подчеркнут ваше чувство вкуса, а напротив - дадут понять, что вы не следите за тенденциями. Клатчи в этом сезоне можно заменить компактными полуспортивными рюкзаками.

Массивные браслеты

Раньше казалось стильным ношение грубых металлических браслетов или браслетов с бусинками и кулончиками. Это уже давно вышло из моды. На смену им пришли миниатюрные украшения, которые легко дополняют образ, а не перетягивают все внимание на себя.

Серьги-кисточки

Это настоящий пережиток прошлого. Инфантильные украшения лучше спрятать или избавиться от них, чтобы не показаться старомодной.

Напомним, ранее УНИАН писал что носить в летний период, чтобы не было жарко.

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