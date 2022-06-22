Одежда на лето 2022 / Фото - depositphotos.com

Чтобы всегда выглядеть модно и свежо, важно не только отслеживать новые стильные тенденции, но и вовремя пересматривать свой гардероб на предмет "залежей" из прошлых сезонов. В этой статье мы расскажем от чего лучше избавиться, чтобы вас не сочли старомодным. 

Джинсовые шорты

Еще несколько лет назад это был must have на лето для каждой модницы. Так было и 5 лет назад, и 10 лет назад, и 15 лет назад. Но сегодня все изменилось. Какими бы классными и удобными они ни были, за них вас явно не похвалят. Лето 2022 короткие джинсовые шорты подчеркнут разве что вашу безвкусицу, поэтому советуем избавиться от этого элемента гардероба. 

Джинсовые шорты / Фото - depositphotos.com

Ugly shoes

Этот молодежный тренд, вошедший в модное пространство около шести лет назад, теперь считается пережитком прошлого. Кроссовки, которые еще в шутку называют "папиными" из-за того, что они выглядят на пару размеров больше, лучше спрятать в долгий ящик, если не решаетесь выбросить. 

Ugly shoes / Фото - depositphotos.com

Классический клатч

Недавно в моду вошли мини-сумки, которые начали вытеснять клатчи. Многие модницы отказались от перехода к новым аксессуарам из-за того, что клатчи довольно вместительные и удобные.

Однако летом 2022 года они признаны старомодными! Marmont, Saddle от Dior, Bottega Veneta Padded Cassette и их различные вариации больше не подчеркнут ваше чувство вкуса, а напротив - дадут понять, что вы не следите за тенденциями. Клатчи в этом сезоне можно заменить компактными полуспортивными рюкзаками. 

Бежевый клатч, который уже утратил свою актуальность / Фото - depositphotos.com

Массивные браслеты

Раньше казалось стильным ношение грубых металлических браслетов или браслетов с бусинками и кулончиками. Это уже давно вышло из моды. На смену им пришли миниатюрные украшения, которые легко дополняют образ, а не перетягивают все внимание на себя. 

Массивные браслеты / Фото - depositphotos.com

Серьги-кисточки

Это настоящий пережиток прошлого. Инфантильные украшения лучше спрятать или избавиться от них, чтобы не показаться старомодной.

Серьги-кисточки / Фото - instagram.com

Напомним, ранее УНИАН писал что носить в летний период, чтобы не было жарко.

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