В этом материале мы расскажем как эффективно соединить базовый комфорт и модные тенденции.

Лето - период высоких температур. Чтобы не умереть от жары, важно грамотно подходить к подбору одежды. В этой статье УНИАН собрал самые актуальные советы по тому, как следует одеваться, чтобы чувствовать себя комфортно и не навредить телу.

Свободная одежда

От обтягивающих нарядов в летний период лучше отказаться. Вещи типа оверсайз позволят воздуху циркулировать, так ваше тело сможет "дышать". К этой категории отлично подходят струящиеся юбки, сарафаны и блузки свободного кроя.

Натуральные ткани

Натуральный материал без плотной основы не будет создавать дискомфорт для кожи. Особенно это касается людей, которые много двигаются и потеют. Синтетические наряды могут даже оставить раздражение.

Наиболее удачным материалом для одежды станет хлопок, лен, шелк, лен пополам с хлопком. Кстати, чтобы не упариться, стоит выбирать однослойную одежду (без подкладок).

Миниатюрные украшения

Массивные браслеты, кулоны и серьги при соприкосновении с телом во время жары могут создавать дискомфорт.

Шарф

Лучше положить в сумочку или рюкзак легкий шарф из непрозрачной ткани, которым можно прикрыться от солнца. Если удачно подобрать его по цвету, он станет не только "защитником" от солнечного удара, но и модным аксессуаром.

Открытая обувь

Босоножки, сандали, мокасины и любая другая обувь, которая позволяет ноге "дышать" обеспечит комфорт на весь день. Особенно если вы много ходите. Если по каким-то причинам перейти на открытую обувь вы не можете, есть хорошая альтернатива - легкие кеды или кроссовки с миниатюрными носками-невидимками или подследниками.

Напомним, названы топ-10 идей маникюра на короткие ногти.

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