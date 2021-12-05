Андре Тан показал несколько образов для новогоднего корпоратива.

Совсем скоро наступит Новый год, а это значит, что многие корпорации начинают устраивать праздничные корпоративы. Мы уверены, что давно хотели блеснуть своим чувством стиля и показать в роскошных образах на зависть коллегам. В выборе роскошного наряда нам поможет дизайнер Андре Тан, который точно знает, как из вас сделать королеву ночи.

Блестящий дресс-код

По словам дизайнера, блестки - это хитяра Нового года. При чем сверкать могут как платья, так и строгие костюмы. Вы можете надеть мини или платье в пол.

А если хотите и вовсе всех свети с ума, тогда присмотритесь к страусиным перьям, которые сейчас на пике популярности.

При этом дизайнер советует удержаться от платьев, оголяющих фигуру, где видно более 50% тела. Но и в рабочей повседневной одежде не стоит идти на корпоратив.

"В первую очередь, сделайте праздник себе! Вы достойны этого дня, компания награждает ваши заслуги корпоративом, наградите и вы себя праздничным образом", - говорит дизайнер.

Аксессуары

"Обратите внимание на серьги "люстры в уши" и объемные браслеты. Браслеты в образе - настоящие горячие пирожки! Кстати, можно поэкспериментировать и попробовать поносить их даже на плечах. А чтобы заметили, что весь хлеб свежий, используйте тренд "кольца на каждом пальце"", - рекомендует Андре Тан.

При этом Андре не рекомендует использовать меха и в нарядах и ажурные колготки. По его словам, это дурной тон.

Напомним, ранее Андре Тан назвал вещи, которые обязательно нужно выбросить перед Новым годом.

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Автор: Диана Могилевич