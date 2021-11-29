Андре Тан назвал несколько причин, по которым нужно освободить шкаф.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие вещи стоит выбросить из шкафа. И лучше всего это сделать перед Новым годом, чтобы разгрузить свой гардероб. Помните, чем больше вы выбрасываете, тем больше к вам приходит.

"Еще пригодится"

"Вещь уже 100% отслужила свое, но вам ее жалко выкинуть из-за воспоминаний, связанных с ней? Даже не задумывайтесь! Жалко вам должно быть себя, если вас в этом кто-то увидит на улице", - говорит дизайнер.

Клон в шкафу

Одно дело, если это базовые вещи, по типу трое белых футболок и две пары черных штанов. Но если это, например, четыре платья одинакового фасона с однотипным рисунком, то, скорее всего вы носите из них только одно, а остальным три пора отправляться с глаз долой.

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По словам Андре, стоит избавиться и от дизайнерских вещей, которые несколько лет уже пылятся у вас в шкафу. Скорее всего, вы их уже не наденете.

"Еще один раз схожу за молоком"

"Да-да, речь идет о потертой и уже изрядно потасканной обуви. Конечно, в ней вам привычно и удобно, как в мягких домашних тапочках. Но посмотрите на ситуацию объективно: в этом даже не хоронят! Вы достойны лучшего! Пойдите и купите себе пару нормальной обуви", - говорит дизайнер.

Практичная, но неинтересная

У вас может быть вещь, которая под все подходит. Но если она не создает вам хорошее настроение, то ее также лучше выбросить.

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Автор: Диана Могилевич