УНИАН собрал несколько стильных вариантов.

Велосипедки уже давно заняли особое место в гардеробе всех модниц. Если ранее их считали только спортивной одеждой, то сейчас можно сочетать их даже с каблуками.

Действительно, изначально велосипедки предназначались для езды на велосипеде. Это очень удобная одежда, которая не сковывает движения. Но в 21 веке их уже начали носить, как повседневную одежду.

Один из главных трендов сезона - это велосипедки в сочетании с топом в тон. Обувайте кроссовки и мчите по своим делам. Этот образ достаточно легкий и стильный. Жарко вам не будет.

Также велосипедки можно сочетать с рубашками или пиджаками. Если вы выбираете яркие цвета, тогда рубашка должна быть белой. Если же вам выбор пал на черные или белые велосипедки, тогда можете разбавить образ более яркой верхней одеждой.

Кроме того, велосипедки стильно смотрятся с широкими футболками свободного кроя. Выбирать стоит оверсайз футболки, которые прикрывают ягодицы. Такой образ подойдет как для занятий спортом, так и для прогулок по городу.

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