Джей Ло всегда отличалась хорошим вкусом.

52-летняя американская певица Дженнифер Лопес сводит с ума стильными образами не только своего возлюбленного Бена Аффлека, но и всех поклонников. Так, звезда всегда отличалась изысканным чувством стиля. Поэтому мы рекомендуем обратить вам внимание на ее образы, которые смело можно внедрять в свой гардероб.

На первом месте нашего рейтинга оказался объемный спортивный костюм ярко-синего цвета. Идеальное сочетание с такими оверсайз костюмом - высокие кроссовки, прикрывающие лодыжки.

Стоит обратить внимание и на ковбойский комбинезон с мини-шортиками, который демонстрирует Джей Ло. Прохладными вечерами он станет для вас незаменимым. И если Лопес сочетает его с высокими сапогами на каблуке, то вы можете также рассмотреть вариант с кедами. Не забывайте об аксессуарах, например, как Джей Ло - сумка, очки и украшения.

Еще один вариант комбинезона - стильный, белый, выдержанный, с рюшами. Да, выйти на прогулку в таком комбинезоне не всегда удобно, ведь запачкать его можно на раз-два. А вот для вечернего выхода он подойдет идеально. Комбинируйте его с лодочками или босоножками на высоком каблуке. Взгляды окружающих вам обеспечены.

Если вам хочется яркости, тогда обратите внимание на пестрый шелковый костюм Дженнифер. Штаны-палаццо вместе с рубашкой свободного кроя смотрятся стильно и неповторимо. А лаконичные украшения делают образ более завершенным и стильным.

Завершаем наш рейтинг не менее стильным образом - все те же штаны-палаццо и топ, который сексуально оголяет подтянутый животик Лопес. Стоит отметить, что белый цвет сейчас в тренде, но если за лето вы наели несколько лишних килограмм, то стоит быть более осторожными с этим цветом. Белый визуально добавляет несколько сантиметров в объеме. А если вам таки нужно скрыть какие-то недостатки, тогда смело отдавайте предпочтение черному цвету, который сделает вас более стройной.

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Автор: Диана Могилевич