Стилист Росина Трач рассказала, какие образы будут модными осенью 2021.

Street style сегодня - это безусловно стильная эклектика. Предлагаем разобраться, в чем она собственно заключается и что актуально сочетать осенью 2021.

Минимализм + яркие акценты

"Самый долгоиграющий тренд, даже я бы сказала тенденция - это минимализм, с его лаконичными линиями и четкими формами. Самое трендовое сочетание этой осени - это яркие акценты на минималистичной основе. К примеру, брючный костюм лаконичного кроя, но зато декорирован бахромой или дополнен яркого цвета обувью. А может и вовсе отделан по низу тесьмой с перьями", - говорит стилист.

Брутальность + женственность

Вам, скорее всего, уже полюбилось сочетание летящих романтичных платьев с грубой обувью. В этом сезоне - контраст ещё более выразительный: обувь и аксессуары брутальнее, одежда ещё более нежная. Вместе это смотрится просто сногсшибательно и очень стильно.

Элегантность + "бомж стайл"

Сочетание несочетаемого: трикотажная шапка в рубчик вместе с пальто, платьем и ботильонами. Необычно, но эффект wow гарантирован! Только помните, что один такой "выбивающийся" элемент всегда просит поддержки в образе. Хотя бы маленький браслетик.

Классика + домашний уют

Тоже один из беспроигрышных вариантов самых запоминающихся "луков"! Очень комфортный и мягкий трикотажный костюм с юбкой или платье носим с лодочками и хорошо оформленной сумкой. Или же длинный вязаный жилет с разрезами под кроссовки и классические брюки. Контраст фактур и форм, зато как работает!

Объемы + интересная фактура

Поскольку оверсайз нас уже приучил к увеличенным формам, то уличная мода теперь пестрит самой разнообразной и необычной фактурой: дутые стёганные бомберы, длинные оверсайз пальто из искусственного меха, дутые куртки из кожи, твида и других непривычных для этих изделий материалов. Чем непривычнее - тем актуальнее!

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Автор: Диана Могилевич