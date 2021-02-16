Покажите нам хоть одну женщину, которая не любит украшения. Сомневаемся, что в современности вы ее найдете. Ведь лучшие друзья девушек - это что? Бриллианты. Но сегодня не о них.
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На рынке существует много украшений, которые можно купить вполне по доступной цене. При это они выглядят настолько стильно, что никто и никогда не скажет, что вы купили их за 200 гривен.
Серьги
Обратите внимание на серьги-кольца. Да, они выглядят просто, без лоска и шика. Но в сочетании с модной одеждой, они создадут WOW-эффект. Особенно, если вы любите минимализм.
Цепи
Стоит ли повторять, что цепи сейчас на пике популярности? В данном случае, чем больше, тем лучше. Можете комбинировать цепи разной толщины и длины, а также дополнять их кулончиками.
Кольца
Сейчас в тренде кольца с цепочками и массивными кольца. Не забывайте, что главный тренд этого сезона - лаконичность.
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