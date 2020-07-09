Названы модные украшения лета 2020, которые покорят ваши сердца

Украшения должны подчеркивать вашу индивидуальность.

Украшения - это завершение модного образа. А также они подчеркивают вашу индивидуальность. Поэтому не стоит ими пренебрегать. Мы подобрали для вас несколько вариантов, которые точно покорят ваше сердце и сердца всех окружающих.

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Цепи

В принципе массивные цепи всегда пользовались спросом, но сейчас особенно. Какая именно это будет цепь зависит от образа. Можно подобрать из металла или пластика, а можно выбрать нежные оттенки и легкий материал. Но не забывайте о массивности.

Bib-колье

Это украшение, которое закрывает не только шею, но и зону декольте. Стоит отметить, что bib-колье выглядит очень элегантно и в то же время запоминающиеся.

Бисер

Да-да, вам не показалось. Все мы помним детские украшения из бисера. Не поверите, сейчас они находятся на пике популярности. Эти нежные браслетики, сережки или колечки никого не оставят равнодушным.

Аксессуары из жемчуга

Скажите мне, что может быть нежнее жемчуга? А что может смотреться нежнее на шее прекрасной девушки? Могу поспорить, что жемчуг никогда не выйдет из моды.

Моносерьга

Это одна серьга, которая делает яркий акцент. Дизайнеры будто решили компенсировать наличие лишь одной серьги ее крупным размером.

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк показала трендовую вещь этого сезона.

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