Телеведущие представили на моделях одежды картины украинских художников.

Украинские телеведущие Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко, Ирина Ванникова, Владимир Рабчун, Егор Гордеев и Людмила Барбир вышли на подиум в эксклюзивных комбинезонах с принтами картин молодых украинских художников.

Показ состоялся в оригинальном формате и состоял из двух частей. В первой - дефиле телезвезд в компании профессиональных моделей под трек Close Up парижской хип-хоп группы doP. Во второй - все герои вышли в зал и стали на постаменты, словно скульптуры в выставочном зале. В этот момент главный подиум страны превратился в выставку современного искусства, где зрители могли свободно передвигаться между арт-объектами и рассмотреть все детали и красоту каждой модной вещи. Зрители поддержали арт-концепцию и просто во время показа рисовали скетчи моделей-звезд.

Продюсер шоу "Твій День" Егор Гордеев продемонстрировал комбинезон с элементами стрит-арта. Егор - киевлянин и выбрал произведение с соответствующей историей - о том, как искусство спасло городское пространство. Художник Дмитрий Рок - известный муралист из Киева сделал фреску, на которой запечатлел железных роботов, и которая остановила вандалов. До сих пор фасад магазина возле Житнего рынка бессовестно портили.

А вот Владимира Рабчуна с художником Александром Барболиным связывает общая страна - Израиль. Ведущий "Твій День" переехал оттуда в Украину, а Александр продолжает жить там и сейчас. Коллаж на комбинезоне телеведущего выполнен в ярко-желтых цветах с изображением людей и силуэтов - о поиске и вере, о том, что каждый найдет в жизни свое самое ценное - место, дело, любовь.

Опытная супермодель XXL Руслана Писанка вышла на подиум в наряде по мотивам произведения киевской художницы по имени Ave. Авторское полотно Миllefleur - это переосмысление разновидности тканых ковров - орнаменты из Франции 15 века. Ткань имеет насыщенный изумрудный цвет с узором из цветов и растений. В центре композиции - роскошный золотой цветок, который символизирует свет, силу, духовное возрождение.

На комбинезоне Ирины Ванниковой, которая впервые дефилировала по подиуму - изображены фигуры людей с руками, протянутыми к небу. Это работа творческого дуэта одесситов Франсуазы Оз и Богдана Перевертуна, - она ​​рассказывает об общении, помощи и единении. О том, что мы, люди, на самом деле все связаны вместе, хоть между нами иногда большие расстояния.

Тимур Мирошниченко на подиуме демонстрировал картину Евгения Лисняка, состоящую из мозаики разноцветных красок. Эта абстрактная картина передает чувства и эмоции обычного человека в одном обычном дне.

На одежде Влада Ямы - современное переосмысление этнических мотивов - украинка в венках. Художница Инна Харчук популяризирует традиционное украинское народное искусство в новой интерпретации - как часть современной моды.

Поддержала коллег и присоединилась к показу стильная ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир. На ее комбинезоне элементы картины львовского художника Леся Панчишина - цветные пингвины. Их популяция стремительно сокращается из-за глобального потепления. Художник обращает внимание на экологию и важность сохранить прекрасных морских птиц!

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич