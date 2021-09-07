Телезвезды на Украинской неделе моды / пресс-служба

Украинские телеведущие Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко, Ирина Ванникова, Владимир Рабчун, Егор Гордеев и Людмила Барбир вышли на подиум в эксклюзивных комбинезонах с принтами картин молодых украинских художников. 

Показ состоялся в оригинальном формате и состоял из двух частей. В первой - дефиле телезвезд в компании профессиональных моделей под трек Close Up парижской хип-хоп группы doP. Во второй - все герои вышли в зал и стали на постаменты, словно скульптуры в выставочном зале. В этот момент главный подиум страны превратился в выставку современного искусства, где зрители могли свободно передвигаться между арт-объектами и рассмотреть все детали и красоту каждой модной вещи. Зрители поддержали арт-концепцию и просто во время показа рисовали скетчи моделей-звезд.

Продюсер шоу "Твій День" Егор Гордеев продемонстрировал комбинезон с элементами стрит-арта. Егор - киевлянин и выбрал произведение с соответствующей историей - о том, как искусство спасло городское пространство. Художник Дмитрий Рок - известный муралист из Киева сделал фреску, на которой запечатлел железных роботов, и которая остановила вандалов. До сих пор фасад магазина возле Житнего рынка бессовестно портили.

Телезвезды на Украинской неделе моды / пресс-служба 1+1

А вот Владимира Рабчуна с художником Александром Барболиным связывает общая страна - Израиль. Ведущий "Твій День" переехал оттуда в Украину, а Александр продолжает жить там и сейчас. Коллаж на комбинезоне телеведущего выполнен в ярко-желтых цветах с изображением людей и силуэтов - о поиске и вере, о том, что каждый найдет в жизни свое самое ценное - место, дело, любовь.

Телезвезды на Украинской неделе моды / пресс-служба 1+1

Опытная супермодель XXL Руслана Писанка вышла на подиум в наряде по мотивам произведения киевской художницы по имени Ave. Авторское полотно Миllefleur - это переосмысление разновидности тканых ковров - орнаменты из Франции 15 века. Ткань имеет насыщенный изумрудный цвет с узором из цветов и растений. В центре композиции - роскошный золотой цветок, который символизирует свет, силу, духовное возрождение.

Телезвезды на Украинской неделе моды / пресс-служба 1+1

На комбинезоне Ирины Ванниковой, которая впервые дефилировала по подиуму - изображены фигуры людей с руками, протянутыми к небу. Это работа творческого дуэта одесситов Франсуазы Оз и Богдана Перевертуна, - она ​​рассказывает об общении, помощи и единении. О том, что мы, люди, на самом деле все связаны вместе, хоть между нами иногда большие расстояния.

Телезвезды на Украинской неделе моды / пресс-служба 1+1

Тимур Мирошниченко на подиуме демонстрировал картину Евгения Лисняка, состоящую из мозаики разноцветных красок. Эта абстрактная картина передает чувства и эмоции обычного человека в одном обычном дне. 

Телезвезды на Украинской неделе моды / пресс-служба 1+1

На одежде Влада Ямы - современное переосмысление этнических мотивов - украинка в венках. Художница Инна Харчук популяризирует традиционное украинское народное искусство в новой интерпретации - как часть современной моды. 

Телезвезды на Украинской неделе моды / пресс-служба 1+1

Поддержала коллег и присоединилась к показу стильная ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир. На ее комбинезоне элементы картины львовского художника Леся Панчишина - цветные пингвины. Их популяция стремительно сокращается из-за глобального потепления. Художник обращает внимание на экологию и важность сохранить прекрасных морских птиц!

Телезвезды на Украинской неделе моды / пресс-служба 1+1

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Автор: Диана Могилевич