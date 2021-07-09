Руслана Писанка: Раньше пыталась сократить потоки информации, а теперь вникаю во все новости, чтобы обсуждать их со зрителями

Ведущая программы "Твій день" Руслана Писанка в интервью УНИАН рассказала, как в детстве спасалась от травли сверстников, приходилось ли сталкиваться с харассментом и насколько изменилась ее жизнь с приходом на новый проект на 1+1.

Руслана, формат программы «Твій день» на 1+1, в которой вы стали ведущей, отличается от привычных «утренних» или «вечерних» шоу. Как это – быть в прямом эфире, в постоянном информационном потоке почти целый день? Проект сильно повлиял на ваш распорядок, на течение вашей жизни?

Моя жизнь круто изменилась после старта проекта. Раньше двигалась по четкому графику дел - съемки, спектакли, отдых. Могла даже позволить себе подольше понежиться в постели, помечтать не спеша. Сейчас все намного активней.

Плюс ко всему - у меня очень поменялся информационный фон. Раньше всегда пыталась уйти от большого количества информации. Теперь наоборот - вникаю во все новости и процессы, которые происходят в мире, чтобы потом в прямом эфире обсуждать их со зрителями. У нас есть такая возможность и это очень важно и ценно. Зрители - полноценные участники нашей программы, от их мнения зависит ход эфира.

Как вам работается с вашими коллегами-ведущими? Успели подружиться?

Мы уже успели сработаться и мне очень нравится наша тройка - Ирина Ванникова, Влад Яма и я. Кажется, мы нашли интересный формат сотрудничества при том, что совершенно разные люди - с разным опытом, разными взглядами. Мы - люди, которые сделали себя сами. И это уже пример для зрителей. Мы те люди, к которым зрители могут прислушиваться и доверять.

По четвергам к нам в эфире присоединяется Елена Кравец и это тоже очень интересный формат - мы обсуждаем особенные и актуальные темы. Запомнилось обсуждение принятия себя. И Владу, и Ире, нашим зрителям очень откликнулась эта тема. Мы говорили о внутренней свободе и о том, что надо все-таки найти в себе то, чем ты отличаешься от других людей.

Поэтому и в тройке, и в четверке чувствуем себя в таком приятном единении. И мне кажется, что зрители это заметили.

В вашей телекарьере был некоторый период затишья, а потом вы резко «ворвались» на экраны, придя на программу «Зважені та щасливі». На проекте вы вместе с мужем похудели на 80 килограммов. Сейчас вы продолжаете заниматься спортом и поддерживать форму?

Форму мы поддерживаем, но спортом не занимаемся. Телевизионное шоу — это проект об экстремальном похудении. Считайте, что это был эксперимент, в котором есть побежденные и есть победители.

Проект продолжался восемь месяцев, за короткое время я сбросила 42 килограмма, после чего были негативные последствия для организма. Но! Участие дало понимание, как устроен и работает организм, как ты можешь собой управлять. Поэтому после этого стресса я дала организму отдохнуть. Чувствую себя хорошо - и это главный показатель. Могу управлять своим весом, не ем ничего такого, чтобы его увеличивало. Держу себя в форме.

Вместе с тем мой график иногда предполагает вечернюю еду. Никак по-другому, и я себя не ругаю. Много двигаюсь. Много гуляем с мужем Игорем. А спектакль по нагрузке - как большая тренировка.

Важно искать возможность укреплять свою форму в том деле, которым вы занимаетесь, найти индивидуальный подход.

Скажите, а вы когда-то сталкивались с буллингом? Если да, то как пережили этот этап?

Конечно же, да. В моем детстве, правда, это называли по-другому. Дети друг друга оскорбляют по внешним признакам. У кого-то круглая форма, у кого-то плоский череп, у кого-то слишком худые ноги. Усматривают в этом какой-то недостаток и начинают подтрунивать и проявлять агрессию.

Помню, что в школе всегда была пышненькой. Такая конституция - большие мышцы - у меня от отца. Занималась атлетикой, метанием диска, метанием ядра - силовой спорт. Поэтому другие дети боялись сказать, что я «жирная», так как знали, что могу дать отпор. А еще я была такой, знаете, ироничной - и сама в ответ могла «прилепить» обидчику кличку, которая приставала надолго. Это было моей формой защиты. Поэтому меня не очень-то пытались хейтить.

Можете дать совет, как правильно реагировать на издевательства со стороны хейтеров?

Очень важно не молчать, говорить о буллинге, вскрывать эту проблему, чтобы ее решить. Кстати, скоро на 1+1 состоится премьера сериала «Моя улюблена Страшко», где об этом будут говорить и покажут, что из любой подобной ситуации есть выход и добро победит.

Очень часто кроме хейта и буллинга в шоу-бизнесе стало звучать и слово «харассмент». Вы сталкивались с таким поведением по отношению к вам?

Бывает, во время моих публичных выступлений задают некорректные вопросы, грубо выражают свое мнение, могут оскорбить. Я все равно на них отвечаю, потому что так я буду сильнее таких людей. Пытаюсь разговаривать с ними абсолютно по-человечески, пытаюсь разобраться в том, в чем они сами не хотят разбираться. Мы не сможем все «камни» из людей вытаскивать. Это «камни» какой-то их личной боли.

Вы всегда яркая, жизнерадостная и очень веселая. Как вам удается сохранять хорошее настроение?

Я называю это «эффект лампочки». Когда выходишь в прямой эфир, на сцену, ты тумблерочек включаешь — и светишься. Так, вот, я практически эту «лампочку» не выключаю. Только дома бываю очень спокойной, иногда даже безэмоциональной. Мы просто радуемся жизни вместе с мужем и всё. Для того, чтобы быть жизнерадостным, нужно любить жизнь. Я ее люблю. Мой девиз: «Жизнь прекрасна». И даже когда кого-то поздравляю с днем рождения, всегда говорю: «Жизнь - прекрасна», а не: «Желаю тебе здоровья, счастья…» и т. д. То, что жизнь прекрасна, уже включает в себя все эти понятия. Многим напоминаю об этом, даже когда случаются сложные события.

Важно уметь совершать обмен энергии - внутренней и внешней. И если я чувствую, что мой внутренний ресурс немного ослабел, прошу энергии от всего вокруг - солнца, моря, леса.

Руслана Писанка в двадцать лет и сейчас — в чем разница?

Никакой разницы. У меня нет ощущения возраста. Конечно, приходит опыт, и кажется, будто бы уже воспринимаешь мир иначе. Единственное, что изменилось - отношение к людям.

Раньше думала, что сильнее всех и могу всем помочь, всех поддержать, всем отдать часть своей жизни. А потом оказалось, что люди, которым что-то отдавала, брали, но ничего не возвращали взамен. И только через некоторое время поняла, что, наверное, это просто не мои люди. Сейчас внимательней отношусь к этому процессу, не всем теперь отдаю свою жизнь. Не хочу ее тратить на людей, которым я не нужна. А по настроению, по дурашливости, по какому-то общему взгляду на жизнь - ничего не изменилось.

А как видите свою жизнь еще лет через десять?

Периодически думаю об этом. Хотела бы наконец-то начать рисовать. Закончила художественную школу и когда-то мечтала быть художником. Но не хватало времени, ведь живопись — это время перед полотном. Так что мечтаю писать картины, наслаждаться жизнью со своим мужем, путешествовать и плавать в океане.

Диана Могилевич

Автор: Диана Могилевич

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