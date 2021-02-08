На Ukrainian Fashion Week подняли тему равенства.

В Киеве до 8 февраля продолжается Ukrainian Fashion Week. Из-за пандемии коронавируса он проходит в цифровом формате без зрителей.

Все показы из "Мистецького Арсенала" транслируются онлайн. Об этом говорится в сюжете ТСН.Читайте такжеСтало известно, как "воскресить" устаревшие вещи

На Ukrainian Fashion Week подняли тему равенства. Вместе с моделями на подиум вышли люди, которые сталкиваются со стереотипами в жизни. А одежду дополнили надписями на лице.

Молодая дизайнер Полина Веллер вместе с художником Рустемом Скибиным в своей коллекции на Ukrainian Fashion Week продемонстрировали ойму (OYMA) – это узор крымских татар.

Отмечается, что обычно его вырезают из бумаги. Часть вещей в коллекции сделали из старых баннеров и пакетов, чтобы нанести меньше вреда окружающей среде. Дополняли образы моделей необычной обувью османского периода на высоком каблуке.

Ukrainian Fashion Week: что известно

Ukrainian Fashion Week был основан в 1997 году и стал первой неделей прет-а-порте в Центральной и Восточной Европе.

Это уникальное в Украине мероприятие, которое полностью соответствует мировым стандартам показов prêt-a-porter, проходит дважды в год.

Первый сезон состоялся в ноябре 1997 года. Кроме англоязычного названия Ukrainian Fashion Week, до 2005 года у него было и второе название - Неделя прет-а-порте «Сезоны моды».

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Автор: Ольга Робейко