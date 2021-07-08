Летом волосы нуждаются в дополнительном увлажнении.

Лето – очень веселый и долгожданный период. Однако для наших волос это непростое время. Палящее солнце, жара и море негативно влияют на здоровье и состояние волос. Чтобы ваша шевелюра была блестящей и густой даже в самые знойные дни, следует придерживаться нескольких правил по уходу.

Берегитесь ультрафиолета

Прямые солнечные лучи вредны для волос – они приводят к сухости, ломкости и выцветанию. Носить головной убор летом нужно не только для защиты от солнечного удара, но и для здоровья волос. Дополнительно можно использовать шампуни и спреи с защитой от ультрафиолета.

Используйте термозащиту

Термозащитные несмываемые спреи защитят волосы от избыточного тепла. В жаркое время постарайтесь также отказаться от горячей укладки выпрямителем или стайлером.

Мойте голову чаще

Читайте такжеУход за ногами летом: 5 секретов идеально розовых пяточекБанальный совет, но забывать о нем не стоит. Летом кожа головы потеет намного чаще и волосы быстрее загрязняются. В жаркие дни можно пользоваться безсульфатными шампунями для частого применения.

Увлажняйте волосы

В жаркий период даже жирные волосы становятся ломкими и сухими. Используйте дополнительные средства для увлажнения и питания волос. Это может быть маска длительного действия, бальзам или пилинг. Такое средство нужно наносить на всю длину волос.

Используйте силу природы

Кокосовое и аргановое масло, сок алоэ, масло карите защитят волос от ломкости и сухости. Наносите это средство на голову перед купанием в море, чтобы уменьшить негативное воздействие морской воды.

Краски в сторону

Воздержитесь от покраски волос летом – они и так ломкие и уязвимые. Использование химической краски усугубит проблемы. Особенно не рекомендуется краситься в блонд, поскольку он быстрее выгорает. Кроме того, при взаимодействии солнца с красителем что-то может пойти не так. Цвет волос может получиться не таким, как ожидалось.

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Автор: Екатерина Пулатова