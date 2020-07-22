Названы топ-10 главных ошибок в уходе за кожей лица

За кожей нужно регулярно ухаживать.

С самого детства нас учат тому, что за кожей нужно регулярно ухаживать. При этом мало кто объясняет, как правильно это делать.

Мы собрали главные ошибки в уходе за кожей.

Не смывать косметику перед сном

Если вы не будете смывать косметику, то поры будут забиваться. Также ночью не будет обновляться кожный покров.

Использование средств не для лица

Умываться мылом категорически запрещено. Оно может вызвать раздражение. Также забудьте о кокосовом масле и белой глине. Все это забивает поры.

Трогать руками

На руках множество микробов, поэтому частые прикосновения к лицу могут вызвать раздражение.

Читайте такжеУход за кожей летом: beauty-правила, которые запрещено нарушать

Подбор неправильных средств

Прежде чем покупать косметику нужно обратиться к косметологу. Ведь не вся косметика подходит под определенный тип кожи.

Использование множества средств

Если вы одновременно используете множество косметических средств, то в случая раздражения кожи, вам будет сложно определить на какое именно средство такая реакция.

Использование средств в неправильном порядке

Изначально нужно наносить менее плотные средства и обязательно дать им впитаться.

Не увлажнять жирную кожу

Часто появление блеска может быть вызвано обезвоживанием. Поэтому вам следует обратиться к косметологу, чтобы подобрать подходящее для вашей кожи увлажнение.

Пилинг

Не каждой коже пилинг пойдет на пользу. Особенно это касается кожи, на которой есть покраснения или раздражение.

Не использовать SPF

Солнцезащитный крем нужно обязательно наносить за 15-20 минут до выхода на солнце. А также его обязательно нужно обновлять каждые два часа.

Игнорирование шеи и декольте

Кожа на шее и в зоне декольте также очень чувствительна и за ней нужно ухаживать.

Как сообщал УНИАН, названы топ-10 масок для жирной кожи лица.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram