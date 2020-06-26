Топ-10 масок для жирной кожи лица

Летом жирная кожа лица требует особенно тщательного ухода.

В разгар лета, когда начинают активно работать не только сальные, но и потовые железы, уследить за чистотой и свежестью лица становится очень сложно.

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Обладательницам жирной кожи в этом плане приходится труднее всех. От блеска на лице практически не избавиться, а наносить на лицо несколько слоев пудры - не вариант.

Помочь убрать блеск и улучшить состояние жирной кожи могут маски.

Отметим, что девушкам с жирной кожей можно делать маски на основе любой глины. Можно просто развести ее водой, а можно немного усложнить рецепт.

Перед нанесением маски кожу лучше распарить. Для этого можно на несколько минут приложить к лицу максимально теплое влажное полотенце или делать маску после душа.

Рецепты масок для жирной кожи

Маска №1

1 столовая ложка сухой глины (зеленой, голубой, белой);

1 столовая ложка кефира

Маска №2

1 ст.л глины

сок дольки лимона

сок половины огурца

Маска №3

1 ст. л черной глины

2 капли масла чайного дерева

Маска №4

Чайную ложку зеленого чая заварить стаканом кипятка. В остывшем до теплого состояния чае смочить салфетку и приложить к лицу.

Маска №5

белок одного яйца

1 ч.л сока лимона

Маска №6

Свежий картофель на мелкой терке

Огуречный сок

Маска №7

1 ст.л любой глины

2 капли витамина Е

Маска №8

1 ст. л глины

1 ст. л минеральной воды

1 ч.л меда

Маска №9

Картофельный крахмал

Кефир

Маска №10

Помидор измельчить до состояния пюре. Добавить картофельный крахмал.

Любую из этих масок следует держать на коже около 15 минут, но не доводить до высыхания. Смывать теплой водой, после чего протереть лицо тоником или лосьоном.

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