Эти шарфы придадут вам грациозности и стиля.

Постоянные дожди, ветер, холод... Сама погода говорит о том, что уже нужно утепляться. Первое, что нужно защищать от переохлаждения - ноги, голову и шею. Сегодня мы поговорим о последнем.

УНИАН рассказывает, какие шарфики будут в тренде этой зимой.

Капор

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Капор - это беспроигрышный вариант. Его суть заключается в том, что это шарф с капюшоном. То есть у вас одновременно будут защищены и шея, и голова. Выбирайте капор из крупной вязки, тогда вы точно не замерзнете и будете очень стильно выглядеть.

Палантин

Палантин в яркой расцветке не только согреет вас, но и поднимет вам настроение. Выбирайте синие, красные, желтые, зеленые, голубые оттенки. Поверьте, они идеально дополнят как однотонные образы, так и даже кожаные тотал-луки.

Бактус

Если вы хотите сохранять шею в тепле, но при этом вам не нравятся шарфики сами по себе, тогда предлагаем вам бактус. Выбирайте его из мягкой, приятной к телу ткани. Носите его под верхнюю одежду.

Шарфик из шерсти

Шарфики из шерсти, особенно в коричневых оттенках, выглядят очень стильно. С ними можно создавать крутые повседневные "луки" и даже образы в стиле old money. Обязательно присмотритесь к ним.

Кашемировый шарф

Кашемировый шарфы выглядят не только стильно, но и дорого. Единственный их минус в том, что в снег и дикий холод вам будет в них не очень тепло, но в конце осени - начале зимы вы можете смело их надевать.

Ранее УНИАН назвал стильные шапки на зиму 2023.

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