Татуировка должна быть не только красивой, но и нести какой-то смысл.

Кто-то считает, что нательные рисунки это уже давно не тренд, а кто-то видит в них смысл. Кто-то говорит, что они только портят тело, а кто-то уверен, что все наоборот. Кто-то агрессивно воспринимает желание украсить свою кожу, а кто-то так и рвется к тату-мастеру.

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УНИАН предлагает рассмотреть мини-татуировки, которые станут не только вашим украшением, но и смыслом

Вообще тату возникла в период первобытного строя. Потом, в разные периоды развития цивилизации, она выступала в качестве знака отличия и защиты от злых духов. В каком-то смысле и сейчас нательные рисунки выступают в качестве оберега. Все зависит от того, с какой целью ее делать.

Тату-мастеры уверяют, что набить себе можно все, что угодно. Но если вы впервые решились сделать рисунок, то лучше отдать предпочтение маленькому тату. Вам нужно время, чтобы к нему привыкнуть и по достоинству оценить. Если же через какое-то время тату вам перенравится, то вы сможете сделать кавер-ап (перебить одно тату на другое).

Также мастера рекомендуют не делать бездумных татуировок, вроде бабочек на спине или огонь на шее. Лучше, чтобы нательный рисунок и его обозначение шли у вас от сердца, тогда он будет нести какой-то смысл и станет частью вас. Например, можно сделать маленькое сердечко или символ чего-то. Если вы обожаете путешествовать, то обратите внимание на крошечные самолетики. Если вы полны любви к родителям, второй половинке или детям, то можно сделать их отпечаток пальцев. Вариантов много, главное хорошо подумать прежде чем украшать свое тело раз и навсегда.

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Автор: Диана Могилевич