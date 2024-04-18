Эти варианты подходят под любой тип лица.

Каждая женщина независимо от своего возраста хочет выглядеть потрясающе и сводить всех с ума своей красотой и харизмой. Даже, когда женщине за 60, она может этого добиться, если правильно подобрать, в том числе, стрижку, потому что она играет коллосальную роль в создании образа.

УНИАН рассказывает, какая стрижка для женщин за 60 будет выглядеть изумительно.

Модные стрижки 2024 для женщин за 60 - лучшие варианты

Чаще всего женщины такого возраста носят короткие стрижки. Стилисты говорят, что это правильное решение, ведь именно такая укладка молодит.

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Пикси-боб

Стрижка пикси-боб для женщин за 60 позволит придать немного объема у корня. Это идеальный вариант для тех дам, у которых тонкие волосы. Укладывать их еще проще. Для этого вам понадобиться всего лишь пенка и лак, который зафиксирует объем.

Каре

Каре для женщин за 60 - тоже удачный вариант. Вам может казаться, что такая стрижка только открывает ваши недостатки в виде складок на шее, однако, на самом деле, она удлиняет шею.

Итальянка

Короткие женские стрижки могут быть разными. Например, "итальянка". Этот вариант подходит женщинам, у которых более густые волосы и объемные от природы. Непропорциональные срезы сделают ваш образ игривым и стильным, что позволит вам визуально сбросить несколько десятков лет.

Шегги

Даже не думайте, что стрижки для женщин за 60 с тонкими волосами, могут ограничиваться всего несколькими вариантами. Их масса. И одна из них - шегги. Ее главная задача создать прикорневой объем. Также можно обработать волосы пудрой по всей длине.

Каскад

Если у вас непослушные волосы, то стрижка каскад исправит ситуацию. Это единственная стрижка, которая густые волосы делает более структурированными, а тонкие - более пышными и объемными. Она подходит для любого типа лица.

Прислушивайтесь к советам стилистов, если хотите визуально уменьшить свой возраст.

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