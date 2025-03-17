Пять причесок из 90-х, которые снова в моде: лучшие варианты

Не бойтесь экспериментировать с образами!

Мода циклична, и сегодня прически 90-х снова на пике популярности. Время, когда суперзвезды вроде Дженнифер Энистон, Бритни Спирс и Наоми Кэмпбелл задавали тренды, возвращается, и теперь мы видим эти культовые укладки на подиумах, в соцсетях и на улицах. Какие прически из девяностых снова стали актуальными?

Лестница и объемные слои

Эта стрижка, популярная благодаря Рэйчел из "Друзей", остается символом 90-х и выглядит так же актуально сегодня. Легкие слои добавляют объем, подчеркивают черты лица и подходят как для длинных, так и для средних волос.

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Высокий хвост с прядями у лица

Тренд, который активно носили Бритни Спирс и Кристина Агилера, снова в моде. Гладко зачесанный высокий хвост с выпущенными у лица тонкими прядями придает образу легкость и стильный ретро-оттенок.

Мини-косички

Тонкие плетения у лица или по всей длине волос – абсолютный хит. Эта прическа, популярная в 90-х среди поп-икон, снова украшает образы звезд и модных блогеров. Мини-косички можно вплетать в распущенные волосы или собирать в хвост – оба варианта выглядят эффектно.

"Мокрые" волосы

Гладкая текстура с эффектом влажных волос – культовый стиль супермоделей 90-х, который вновь стал трендом. Волосы зачесываются назад и фиксируются гелем, создавая эффектный и немного дерзкий образ.

Заколки-крабы и массивные аксессуары

Крупные крабы, невидимки с блестками и объемные резинки scrunchies снова в моде. Они не только удобны, но и делают образ более стильным, добавляя нотку ностальгии по 90-м.

Сегодня можно смело экспериментировать и воссоздавать лучшие укладки эпохи 90-х. Лестница, хвосты, косички, мокрый эффект – все эти тренды возвращаются, но с современным прочтением. Главное – подбирать укладку, которая подчеркнет вашу индивидуальность и добавит образу стильную ретро-нотку.

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