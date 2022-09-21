Идти в ногу с последними тенденциями – не всегда означает тратить целое состояние. Достаточно изучить свежие модные веяния, выбрать трендовую сумку, обувь и отправиться на распродажу, сейчас – самое время, ведь начало осени – горячая пора головокружительных сейлов.

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На какие сумки стоит обратить внимание

Ищите большие объемные сумки – стеганые тоуты, тканые шопперы и плетеные корзины, чтобы быть во всеоружии и выглядеть модно в любых обстоятельствах.

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Бакет-бэг (или "сумка-ведро") настолько же практичен, как и шикарен. Несмотря на компактный вид, большинство таких моделей довольно вместительны внутри, что делает их идеальным выбором для повседневной носки. Для более элегантной эстетики выберите современные структурированные модели в нейтральных тонах, а для непринужденного образа – в ретро-стиле с напуском.

Нарядный клатч теперь призван не только сопровождать торжественный лук, но и может привнести праздничного настроения в повседневный образ. От декора стразами до металлизированной отделки, перьев, пайеток и глиттера – блестящий позволит создать стильный аутфит, достойный королевы.

Еще одним заметным силуэтом на подиумах были изогнутые линии – стильный и современный дизайн сумки в форме полумесяца, вдохновленный 90-ми годами. Чистые линии и гладкий внешний вид делают его популярным среди минималистов, особенно если вы придерживаетесь лаконичной палитры.

Подчеркните женственные образы сумкой с массивными цепочками. Этот декор и золотого, серебристого металла или пластиковой фурнитуры идеально подходит для того, чтобы придать простым формам дополнительную остроту.

Что выбрать для обновления коллекции обуви?

Распродажи брендовой обуви предлагают массу вдохновения благодаря гладким силуэтам, роскошным текстурам и сверкающим украшениям.

Вы можете выбрать эффектные туфли на каблуке, эспадрильи или повседневные шлепанцы запоминающихся оттенков.

Яркие кроссовки будут уместны как в тренажерном зале, так и в луке для дружеской встречи или вечерней прогулки. Выбирайте массивные модели с сезонными принтами и броской отделкой или покупайте классические белые или черные модели.

Замшевые мокасины с кисточками помогут создать элегантный образ.

В качестве новой пары обуви для офиса подойдут стильные кожаные броги или универсальные балетки с вырезами и пряжками.

Вы сможете украсить любой наряд парой качественных лоферов, добавив изюминку в свой образ с помощью анималистичного принта, тисненой фурнитуры и деталей со сборками.

Ищете ли вы туфли на плоской подошве, сапоги или пару туфель на головокружительной шпильке, все необходимое вы сможете найти в каталоге fashion-маркета Miraton.