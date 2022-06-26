Классические босоножки уже не такие актуальные. В моду входят новые формы и решения.

Летом 2022 года среди модных вариантов сезонной обуви появились новые интересные модели. Например, все чаще встречаются открытые босоножки с крошеным каблуком и квадратным массивным носком. Что еще актуально в ближайшие 2 месяца - читайте в материале УНИАН.

Каблук с изгибом

Закрытая и открытая обувь на небольшом согнутом каблуке - тренд сезона. И несмотря на то, что нравится она далеко не всем ценителям, многие ее все же приняли благодаря модным коллекциям. Задержится ли этот тренд надолго - пока неизвестно.

Квадратный носок

Вечно актуальная классика нравится людям своими плавными линиями и универсальными форами. Но сегодня это постепенно отходит на второй план, ведь в тренды ворвался квадратный носок.

Он становится частью как открытой, так и закрытой обуви. Несмотря на то, что это может быть не всегда удобно, он стал трендом лета 2022.

Гладиаторы

Возвращение этой модели обуви в тренды можно считать самым неожиданным. Есть варианты как с закрытым носком, так и с открытым. Мировые подиумы представили вариант босоножек с массивной грубой деревянной подошвой и лентами вокруг щиколотки поверх колготок. Выглядит довольно непривычно.

Напомним, названы шорты, которые можно носить женщинам в любом возрасте.

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