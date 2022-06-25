Это идеальные модели, если хочется носить летом минимум одежды.

Шорты - самая популярная одежда летом. В жару хочется чувствовать себя комфортно, уверенно и стильно. УНИАН собрал модели, в которых женщина любого возраста сможет ощущать себя идеально.

Джинсовые удлинённые

Если в гардеробе завалялись джинсы, которые уже надоели, а выбросить жалко, они с легкостью могут превратиться в актуальную вещь - удлинённые джинсовые шорты. Такая свободная и комфортная одежда станет универсальным нарядом на каждый день и отлично подойдет к блузкам, майкам, футболкам или топам.

Кожаные удлинённые

Если подобрать данную модель по фигуре, она выгодно дополнит ваш образ. Наиболее актуальными остаются черные и кофейные, однако для более смелых решений можно использовать и яркие цвета - все, что найдете в магазинах.

Такие шорты дополнят деловой образ. Под них можно носить майку или блузку, также к ним идеально подходит удлиненный пиджак свободного кроя.

Бермуды классические

Если шорты у вас ассоциируются с коротким вульгарным нарядом исключительно для молоденьких девушек, то данная модель вас в этом переубедит. Это удлиненная модель из костюмной ткани или кожи. Она стает отличным дополнением любого гардероба и прекрасно впишется в официально-деловой стиль.

Напомним, названы 5 главных антитрендов лета 2022.

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