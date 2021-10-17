Сушка волос естественным путем оказывает негативное влияние на их состояние.

Парикмахер из TikTok рассказала, что сушка волос естественным путем может приводить к ломкости волос и к секущимся кончикам.

"Когда волосы соприкасаются с водой, они набухают. Чем дольше пряди остаются мокрыми, тем больше давления вода оказывает на состав волоса, что может привести к повреждению структуры", - говорит специалист.

В связи с этим стилист рекомендует обязательно сушить волосы феном. Но применять его стоит только тогда, когда волосы самостоятельно высохнут на 70-80 процентов. При этом нужно обязательно использовать термозащитные спреи, чтобы не повреждать волосы.

Читайте такжеИнфекции, заражение роговицы и слепота: почему стоит немедленно отказаться от туши для ресниц"Многие злоупотребляют горячими инструментами и не используют никакой защиты, однако это тоже может легко привести к повреждению волос", - добавила парикмахер.

Напомним, ранее парикмахер назвала причину, по которой волосы быстро жирнеют. Оказывается, многие не знали, что расчески нужно мыть.

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Автор: Диана Могилевич